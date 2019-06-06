В Сумах вышли из строя коммунальные GPS-трекеры

Они были закуплены в конце 2016 года у ООО «Смарт санрайз». В результате технического сбоя может некорректно отображаться информация в системе GPS.
Сейчас служба поддержки проводит регламентные работы по восстановлению функционирования системы.
Основные неисправности устранены, работа по налаживанию программы продолжается (в течение дня во время тестирования могут наблюдаться перебои в отображении данных), сообщили в КП «Электроавтотранс».
В течение суток в КП «Электроавтотранс» поступали жалобы от пассажиров по поводу функционирования информационного табло, размещенного на остановке «ул. Металлургов»....
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