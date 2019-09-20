В деле об админпротоколах по заммэра Сум суд вызывает свидетелей

В протоколах об административных правонарушениях речь идет о том, что должностное лицо Сумского городского совета не сообщило о наличии у нее реального конфликта интересов и совершила действия в условиях такого конфликта, пишет sumy.today.
В судебном заседании защитник Дмитревской заявила ходатайство о вызове свидетелей в заседание. По ее словам, после ознакомления с материалами дела было выявлено, что в протоколе заседания комиссии не указано, как и где оно происходило, поэтому просила вызвать секретаря комиссии, которая составляла протокол заседания комиссии. Это ходатайство суд удовлетворил.
По словам прокурора, конфликт интересов в действиях Алены Дмитревской заключается в том, что она не могла входить в состав комиссии, которая рассматривала обращение г-на Жуплева, который жаловался на действия самой Дмитревской.
Защитник в свою очередь отметила, что из протокола неизвестно, за что голосовала Дмитревская.
Для вызова свидетеля суд объявил перерыв до 14 ноября.
Напомним: согласно информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Алена Дмитревская, выполняя полномочия главы временной комиссии по рассмотрению обращений Жуплева А.В., Рак Т.Е., Лебединец Н.М., Лебедевой Н.Д., Перминова С.И., Рак К .В., Чехановской И.С., не сообщила о наличии у нее реального конфликта интересов, возникший при рассмотрении обращения Жуплева А.В., в котором заявитель, в частности, жаловался на противоправные действия самой Дмитревской Алены, и в условиях реального конфликта интересов приняла участие в подготовке акта проверки комиссии.
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