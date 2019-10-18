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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27168

Сумы присоединились к всеукраинской акции «Год без Кати»

4 ноября в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк в Сумах прошла акция «Год без Кати».

Сумчане присоединились ко всеукраинской акции, которая прошла также в 40 городах Украины и мира. Началась она в 19.00 у в сквере им. Тараса Шевченко на Соборной. Там собралось около полутора десятков неравнодушных горожан. Целью мероприятия стало требование справедливого расследования и наказания виновных в смерти Екатерины Гандзюк, пишет sumy.today.

Напомним: 31 июля прошлого года в Херсоне на активистку Екатерину Гандзюк напали и облили ее серной кислотой. Тогда она получила до 40% ожогов кожи. А 4 ноября умерла. Сначала полиция расследовала дело как «хулиганство», затем дело переквалифицировали сначала на «тяжкие телесные повреждения», а затем - на «покушение на убийство», затем - на «законченное умышленное убийство».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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