Сумы присоединились к всеукраинской акции «Год без Кати» 4 ноября в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк в Сумах прошла акция «Год без Кати».

Сумчане присоединились ко всеукраинской акции, которая прошла также в 40 городах Украины и мира. Началась она в 19.00 у в сквере им. Тараса Шевченко на Соборной. Там собралось около полутора десятков неравнодушных горожан. Целью мероприятия стало требование справедливого расследования и наказания виновных в смерти Екатерины Гандзюк, пишет sumy.today.

Напомним: 31 июля прошлого года в Херсоне на активистку Екатерину Гандзюк напали и облили ее серной кислотой. Тогда она получила до 40% ожогов кожи. А 4 ноября умерла. Сначала полиция расследовала дело как «хулиганство», затем дело переквалифицировали сначала на «тяжкие телесные повреждения», а затем - на «покушение на убийство», затем - на «законченное умышленное убийство».