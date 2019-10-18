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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35193

На Сумщине суд оправдал задержанного на взятке военкома

Великописаревский районный суд Сумской области оправдал военного комиссара этого района в звании подполковника, которого обвиняли в получении взятки

Об этом пишет 368.media со ссылкой на приговор по ч. 3 ст. 368 УК.

По данным следствия, в конце апреля 2016 года в помещении военного комиссариата подполковнику передали 15 тыс. гривен за непривлечение к административной ответственности директора ГП «Опытное хозяйство «Правдинский» и освобождение от призыва работников этого предприятия.  Комиссара сразу задержали.

Подполковник утверждает, что это была не взятка, а благотворительная помощь на установку забора у военкомата и сначала даже шла речь о том, чтобы представители ГП внесли деньги на счет подрядчика, но их решили передать наличными. Сотрудник военкомата заявил, что райгосадминистрация деньги на ремонт не выделяла, а помещение было в очень плохом состоянии.  Поэтому предприятия района в пределах своих возможностей в разные периоды оказывали помощь. Деньги ему якобы положили на стол, и он решил, что это на забор, а потом его задержали.

По словам заявителя же, в начале февраля 2016 года он работал по договору в ГП «ОХ «Правдинский» и в его обязанности входило «решение вопросов» в военкомате, чтобы работников не забирали на военную службу. Житель Ахтырки, которого он считал работником военкомата, по его словам, сообщил ему, что за 28 работников надо заплатить 42 тыс. гривен и утверждал, что военком его хороший друг. За каждого работника, сообщил он, нужно заплатить по 2 тыс. гривен. При этом таинственный житель Ахтырки все время обещал свести представителя ГП и военкома, но оттягивал этот момент. Поэтому заявитель, по его словам, сам поехал в комиссариат, где якобы услышал от руководителя, все решаемо и нужны 15 тыс. гривен. Договорились, что 3-4 человек можно забрать, но других — оставить, был список нужных людей.

Из показаний заявителя суд сделал вывод, что он действовал по поручению правоохранительных органов и пытался побудить комиссара получить взятку. Отмечается, что мужчина, который написал заявление в СБУ, имел трудовой договор с предприятием, но не получал зарплату и не подавал отчеты о проделанной работе. Об этом работнике не знала даже начальник отдела кадров предприятия. После задержания подозреваемого заявитель не поддерживал отношения с госпредприятием.

Впоследствии в суде тот самый таинственный житель Ахтырки сказал, что был обычным строителем хозяйства «Правдинский», военного комиссара он не знает, а о взятках по две тыс. за человека только ходили слухи на предприятии. Посредником он якобы не был и причастность к делу отрицает.

В связи с этим, суд решил, что фактов вымогательства денег и взятки не было и правоохранительные органы неоправданно провели НСРД. Суд считает, что правоохранители вышли за пределы пассивного расследования и с помощью заявителя фактически инсценировали событие. Кроме того, директор фирмы заявил, что не давал распоряжений «решать вопрос» с военкоматом за деньги. Суд оправдал военного комиссара от обвинений в получении взятки.

Право Великописаревский район Взятка Военком

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