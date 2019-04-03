Сквер Героев Небесной Сотни в Сумах ремонтирует компания с уголовным делом и «луганскими корнями» На капитальный ремонт сквера Героев Небесной Сотни в городе Сумы потратили более 1,2 млн грн.

Работы по заказу департамента инфраструктуры, выполнило ООО «Сфера АВ». Многопрофильная строительная компания действует в Сумах меньше, чем полтора года. Впрочем, уже успела выиграть тендеров на 10 млн грн и стать фигурантом уголовного дела о растрате бюджетных средств при ремонте школ, пишет Громадський моніторинг.

Согласно условиям договора, заключенного между департаментом инфраструктуры Сумского горсовета и подрядчиком, капремонт сквера Героев Небесной Сотни на Петропавловской должне был завершиться до 1 октября.

Сейчас в сквере установлены новые фонари, скамейки и уложена тротуарная плитка. Все ли по техническому заданию заказчика - неизвестно, поскольку на платформу публичных закупок Prozorro загружены лишь часть документов.

Некоторые элементы тротуарной плитки уже заметно деформированы, вблизи фонарей и опор скамеек покрытие неровное.

В том же контракте указано, что подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение двух лет.

Александр Владимирович Лопата основал ООО «Сфера АВ» в июне 2018 года. Компания зарегистрирована в квартире одной из сумских многоэтажек по улице Металлургов.

Фирма предоставляет 17 видов услуг, среди которых и оптовая торговля, и установка столярных изделий и различные строительные работы. Уставный капитал организации составляет менее 4 тысяч гривен. Впрочем, это не помешало молодому предприятию выиграть в 11 государственных закупках на общую сумму почти 10 млн гривен.

В первые полгода существования ООО «Сфера АВ» указывало в контактных данных е-мейл hhh@ukr.net. Этим адресом электронной почты пользуются еще по меньшей мере 50 подрядчиков, которые заключают договоры с департаментом инфраструктуры города Сумы. Общая сумма средств, освоенных компаниями, которые имеют одну на всех электронный адрес, составляет 145 млн гривен.

Летом 2018 года «Сфера АВ» проводила капитальный ремонт Кровненской, Стецковской и Великочернетчинськой школ Сумского района, на общую сумму 2,7 млн гривен. Сейчас районный отдел полиции расследует уголовное производство о присвоении, растрате имущества этой компанией во время выполнения работ по заказу районного отдела образования. Об этом свидетельствует постановление Ковпаковского районного суда, в который следователь обратился с ходатайством о временном доступе к документам.

По данным сайта clarity-project, 38-летний Александр Владимирович Лопата основывал четыре организации. Среди них - уже упомянутая «Сфера АВ»;

ФЛП Лопата, зарегистрированный по тому же адресу в Сумах (ул. Металлургов, 30 кв. 61), победитель закупок отдела образования Сумского района и Аграрного университета на общую сумму более 120 000 гривен.

Еще два ФОПа по имени Александр Владимирович Лопата зарегистрированы на Луганщине, в Лисичанске и Попасной. Оба взяты на учет Сумским управлением ГФС 3 мая 2006 года и уже не действуют. Виды деятельности этих трех физических лиц предпринимателей в Сумах, Попасной и Лисичанске на 100% совпадают.