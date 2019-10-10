В Сумах снова заминировали ЦПАУ

На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, спасатели, кинологи. Людей из здания эвакуировали, проводится проверка.
Напомним: за последние три недели это уже четвертое сообщение о минировании этого здания.
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