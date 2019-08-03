В Сумах полиция устанавливает личность умершего мужчины (фото) Тело мужчины было найдено 1 ноября вблизи дома №5 по ул. Заречная.

На вид умершему 60-65 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие.

Был одет в черные джинсы, бело-синюю футболку, рубашку в квадраты серо-черного цвета, куртку и кроссовки черного цвета.

Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация о данном лице, сообщить в Сумской отдела полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21 тел. (0542) 667-205, 0951890652, 0994189601, или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.