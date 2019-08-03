В Сумах полиция устанавливает личность умершего мужчины (фото)

На вид умершему 60-65 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие.
Был одет в черные джинсы, бело-синюю футболку, рубашку в квадраты серо-черного цвета, куртку и кроссовки черного цвета.
Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация о данном лице, сообщить в Сумской отдела полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21 тел. (0542) 667-205, 0951890652, 0994189601, или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Трагедия произошла сегодня, 1 ноября, около 8 утра на станции Кириковка в Великописаревском районе....
Умершим оказался 59-летний мужчина, которого почти три недели разыскивали родные и правоохранители....
На Сумщине полиция просит о помощи в установлении личности мужчины....
По данным отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на улице Ивана Сирко поступило...
Сегодня, 3 августа, по адресу ул.Ивана Сирко, 10 в кустах за мусорной баками были найдены два трупа мужчин....