В Сумах из-за потопа остановились троллейбусы (обновлено)

В результате подтопления затруднено движение троллейбусов через указанный участок в обоих направлениях движения. Сейчас из-за погодных условий вынужденно остановили движение троллейбусы № 035 и № 163, курсирующих по маршруту № 1, сообщили в КП «Электроавтотранс».
С 12:00 движение троллейбусов восстановлено (во время следования троллейбуса № 1 временно будут наблюдаться отклонения от расписания).
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