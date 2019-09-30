Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:381178

В Сумах из-за потопа остановились троллейбусы (обновлено)

Осадки вызвали повышение уровня воды на участке дороги по Белопольскому шоссе.

В результате подтопления затруднено движение троллейбусов через указанный участок в обоих направлениях движения. Сейчас из-за погодных условий вынужденно остановили движение троллейбусы № 035 и № 163, курсирующих по маршруту № 1, сообщили в КП «Электроавтотранс».

С 12:00 движение троллейбусов восстановлено (во время следования троллейбуса № 1 временно будут наблюдаться отклонения от расписания).

Общество Потоп Троллейбусы

По тематике

С завтрашнего дня в Сумах на трех маршрутах увеличится число троллейбусов
31.10.2019 12:10

С завтрашнего дня в Сумах на трех маршрутах увеличится число троллейбусов

С 1 ноября КП «Электроавтотранс» увеличивает количество троллейбусов на трех маршрутах.... 1

28.10.2019 14:05

С 1 ноября в Сумах увеличится выпуск троллейбусов на линию

Если до недавнего троллейбусные маршруты в Сумах обслуживали 52 троллейбуса, то уже с 1 ноября эта цифра увеличится до 55...

В Сумах снова остановились троллейбусы
16.10.2019 17:49

В Сумах снова остановились троллейбусы

Из-за обрыва троллеи в районе ул. СКД, контактная сеть обесточена....

В Сумах снова остановились троллейбусы
04.10.2019 16:47

В Сумах снова остановились троллейбусы

Из-за обрыва троллеи на Покровской площади в направлении центра, обесточена контактная сеть....

30.09.2019 09:57

В Сумах остановились троллейбусы

На перекрестке ул. Харьковская - пр. Лушпы ремонтная бригада КП «Электроавтотранс» проводит ремонт автоматической стрелки....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.