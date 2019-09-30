В Сумах из-за потопа остановились троллейбусы (обновлено) Осадки вызвали повышение уровня воды на участке дороги по Белопольскому шоссе.

В результате подтопления затруднено движение троллейбусов через указанный участок в обоих направлениях движения. Сейчас из-за погодных условий вынужденно остановили движение троллейбусы № 035 и № 163, курсирующих по маршруту № 1, сообщили в КП «Электроавтотранс».

С 12:00 движение троллейбусов восстановлено (во время следования троллейбуса № 1 временно будут наблюдаться отклонения от расписания).