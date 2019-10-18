Директор конотопского детсада стала заслуженной

Отличием наградили Надежду Шатохину, учителя-логопеда, директора Конотопского дошкольного учебного заведения (ясли-сад) №4 «Солнышко»
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание нашей землячке указом №796/2019 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня работника социальной сферы».
Надежду Шатохину отметили за весомый личный вклад в реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения, обеспечение прав детей и нетрудоспособных граждан преклонного возраста, добросовестный труд и высокий профессионализм.
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