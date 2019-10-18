Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04327

Директор конотопского детсада стала заслуженной

Директор конотопского детсада «Солнышко» получила звание «Заслуженный работник образования».

Отличием наградили Надежду Шатохину, учителя-логопеда, директора Конотопского дошкольного учебного заведения (ясли-сад) №4 «Солнышко»

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание нашей землячке указом №796/2019 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня работника социальной сферы».

Надежду Шатохину отметили за весомый личный вклад в реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения, обеспечение прав детей и нетрудоспособных граждан преклонного возраста, добросовестный труд и высокий профессионализм.

Общество Заслуженный работник образования Конотоп

По тематике

Вчера 12:03

В Конотопе поймали банду веловоров

В Конотопе полицейские разоблачили трех человек, которые занимались кражами велотранспорта....

01.11.2019 11:06

В Конотопе дали 13 лет убийце, задушившему собутыльника за отказ угостить сигаретой

13 лет за решеткой проведет конотопчанин, который за отказ угостить его сигаретой лишил жизни малознакомого мужчину....

30.10.2019 10:43

В Конотопе пьянка завершилась поножовщиной

Конфликт между двумя нетрезвыми товарищами закончился плачевно: один находится с ножевым ранением в больнице, а другой - дает объяснение в...

25.10.2019 13:53

Конотопчанка украла сережку прямо с уха старушки

В Конотопе участковый офицер раскрыл злоумышленницу, которая украла золотую сережку у пожилой женщины....

23.10.2019 14:44

В Конотопе рецидивист ограбил 8-летнего мальчика

Правоохранители по горячим следам задержали злоумышленника, который ограбил малолетнего мальчика, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.