В Сумах студенты сыграли в настольный теннис

Студенты и студентки СумГУ не оставили своим конкурентам никаких шансов и завоевали победы в обоих зачетах. Второе место в зачете девушек получили представительницы СНАУ, однако ребята этого вуза стали третьими. СумГПУ соответственно получил бронзу в соревнованиях девушек и серебро в соревнованиях юношей.
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