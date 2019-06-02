В Сумах студенты сыграли в настольный теннис 4 ноября в спортивном комплексе СумГУ прошли соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады города Сумы 2019-2020 среди вузов 3-4 уровня аккредитации.

Студенты и студентки СумГУ не оставили своим конкурентам никаких шансов и завоевали победы в обоих зачетах. Второе место в зачете девушек получили представительницы СНАУ, однако ребята этого вуза стали третьими. СумГПУ соответственно получил бронзу в соревнованиях девушек и серебро в соревнованиях юношей.