В Сумах патрульные поймали вора, укравшего люк

5 ноября, около 6:30 утра, во время патрулирования проспекта Михаила Лушпы, экипаж патрульных полицейских остановил транспортное средство Daewoo Lanos, водитель которого двигался с нарушением ПДД.
При общении с 28-летним водителем стражи порядка заметили, что он немного нервничает. Патрульные решили провести поверхностную проверку транспортного средства. И, как оказалось, не зря. В багажном отделении полицейские обнаружили канализационный люк.
Мужчина признался, что похитил данный люк в 200 метрах от места остановки. Объяснить цель его дальнейшего использования гражданин не смог.
Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место остановки следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.
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