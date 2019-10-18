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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49231

На Сумщине четвероногий помощник пограничников помог выявить патроны

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу патронов.

Во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «AUDI» российской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд с помощью четвероногого помощника в боковой нише багажного отделения обнаружил упаковку с 20-ю патронами калибра 10ТК светозвуковым (шумовым) действием. Данные патроны предназначены для имитации выстрела из списанного (охолощенного) пистолета марки ПМ-СХ.

Обнаруженные патроны изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Патроны Пограничники

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