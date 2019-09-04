В Сумах соревновались пляжники На выходных в Сумах прошел I тур Всеукраинских соревнований по пляжному волейболу среди мужских и женских команд в помещении.

Играли в созданном в этом году Центре пляжного волейбола в СумГУ. По итогам турнира места на пьедестале распределились следующим образом: Мужчины: 1. Гладун / Журавель (Сумы) 2. Плотник / Манелюк (Запорожье) 3. Матвеев / Свириденко (Кропивницкий / Запорожье) Женщины: 1. Гладун / Сердюк (Сумы / Черноморск) 2. Хмель / Лазаренко (Запорожье) 3. Зинченко / Аникина (Харьков)