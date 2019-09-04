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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах соревновались пляжники

На выходных в Сумах прошел I тур Всеукраинских соревнований по пляжному волейболу среди мужских и женских команд в помещении.

Играли в созданном в этом году Центре пляжного волейбола в СумГУ.

По итогам турнира места на пьедестале распределились следующим образом:

Мужчины:

1. Гладун / Журавель (Сумы)

2. Плотник / Манелюк (Запорожье)

3. Матвеев / Свириденко (Кропивницкий / Запорожье)

Женщины:

1. Гладун / Сердюк (Сумы / Черноморск)

2. Хмель / Лазаренко (Запорожье)

3. Зинченко / Аникина (Харьков)

Спорт Пляжный волейбол

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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