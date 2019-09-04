В Сумах соревновались пляжники

Играли в созданном в этом году Центре пляжного волейбола в СумГУ.
По итогам турнира места на пьедестале распределились следующим образом:
Мужчины:
1. Гладун / Журавель (Сумы)
2. Плотник / Манелюк (Запорожье)
3. Матвеев / Свириденко (Кропивницкий / Запорожье)
Женщины:
1. Гладун / Сердюк (Сумы / Черноморск)
2. Хмель / Лазаренко (Запорожье)
3. Зинченко / Аникина (Харьков)
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