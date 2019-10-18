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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08661

На Сумщине в ДТП погиб водитель грузовика (видео)

4 ноября, около 9 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в районе села Кардашовка Ахтырского района.

По предварительным данным, 54-летний водитель, управляя транспортным средством Mercedes-Benz с полуприцепом, не справился с управлением, после чего через полосу встречного движения выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на электроопору. В дальнейшем транспортное средство перевернулось.

От полученных телесных повреждений водитель погиб на месте ДТП, сообщает патрульная полиция Сумской области.

Право Дтп Смертельное ДТП

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