На Сумщине в ДТП погиб водитель грузовика (видео) 4 ноября, около 9 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в районе села Кардашовка Ахтырского района.

По предварительным данным, 54-летний водитель, управляя транспортным средством Mercedes-Benz с полуприцепом, не справился с управлением, после чего через полосу встречного движения выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на электроопору. В дальнейшем транспортное средство перевернулось. От полученных телесных повреждений водитель погиб на месте ДТП, сообщает патрульная полиция Сумской области.