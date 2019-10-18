Сумской бегун выиграл полумарафон в Николаеве

Победу на трассе в 21 км одержал уроженец Сум Артем Казбан – его время 1:06:16. Третьей среди женщин стала воспитанница сумской легкой атлетики Мария Радько – 1:24:29.
26 октября на взлётно-посадочной полосе Международного аэропорта «Харьков» состоялся традиционный ежегодный забег «Kharkiv Airport Run 2019»....
В Сумах впервые провели Halloween Run....
В Сучжоу завершился международный турнир по спортивной ходьбе International Walking Event Around Taihu....
19-20 октября в Ивано-Франковске проходил командный чемпионат Украины по спортивной ходьбе среди ДЮСШ и СДЮСШОР, XXIV Международные соревнования «Кубок« Вечерний...
На втором этапе международных соревнований по спортивной ходьбе International Walking Event Around Taihu в Сучжоу атлеты преодолевали 12 км....