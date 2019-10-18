Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46376

Сумской бегун выиграл полумарафон в Николаеве

3 ноября в Николаеве прошел традиционный полумарафон.

Победу на трассе в 21 км одержал уроженец Сум Артем Казбан – его время 1:06:16. Третьей среди женщин стала воспитанница сумской легкой атлетики Мария Радько – 1:24:29.

Спорт Артем Казбан Легкая атлетика Полумарафон

По тематике

Сумские бегуны отличились на Kharkiv Airport Run
29.10.2019 13:42

Сумские бегуны отличились на Kharkiv Airport Run

26 октября на взлётно-посадочной полосе Международного аэропорта «Харьков» состоялся традиционный ежегодный забег «Kharkiv Airport Run 2019»....

В Сумах по парку бегали зомби и вампиры
29.10.2019 09:30

В Сумах по парку бегали зомби и вампиры

В Сумах впервые провели Halloween Run....

Сумчанка - четвертая по итогам турнира по спортивной ходьбе в Китае
23.10.2019 13:00

Сумчанка - четвертая по итогам турнира по спортивной ходьбе в Китае

В Сучжоу завершился международный турнир по спортивной ходьбе International Walking Event Around Taihu....

Сумские скороходы стали лучшими в Украине
22.10.2019 13:18

Сумские скороходы стали лучшими в Украине

19-20 октября в Ивано-Франковске проходил командный чемпионат Украины по спортивной ходьбе среди ДЮСШ и СДЮСШОР, XXIV Международные соревнования «Кубок« Вечерний...

Сумчанка финишировала пятой на втором этапе соревнований по спортивной ходьбе в Китае
22.10.2019 09:13

Сумчанка финишировала пятой на втором этапе соревнований по спортивной ходьбе в Китае

На втором этапе международных соревнований по спортивной ходьбе International Walking Event Around Taihu в Сучжоу атлеты преодолевали 12 км....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.