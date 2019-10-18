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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35396

В Сумах поздравили ветерана-пограничника со 101-м днем рождения

Сегодня, 5 ноября, отметил свой 101-й день рождения старейший ветеран-пограничник Сумщины полковник в отставке Михаил Кузьмич Дубровский.

В этот день, кроме родных и близких, именинника поздравили руководство Сумского пограничного отряда во главе с полковником Александром Мейком, коллеги-ветераны Сумской городской общественной организации «Союз пограничников» во главе с полковником в отставке Юрием Лозинским и воспитанники государственного лицея-интерната с усиленной военной подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко Государственной пограничной службы Украины.

Гости вручили имениннику подарки и, конечно, по традиции продуктовый набор и другое необходимое.

Полковник в отставке Михаил Кузьмич Дубровский, ветеран Второй мировой войны, участник боевых действий отдал службе на границе 17 лет. Он служил с 1943 по 1960 год. После войны служил в Западном пограничном округе в Хустском пограничном отряде (ныне Мукачевский пограничный отряд). После увольнения в 1960 году в запас более 30 лет работал на Сумском машиностроительном заводе имени М.В. Фрунзе.

Михаил Кузьмич вырастил и воспитал трех дочерей и сына. Имеет шесть внуков и семь правнуков.

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