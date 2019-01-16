В Сумах в бою сойдутся интеллектуалы В Сумах в субботу, 9 ноября, пройдет чемпионат города по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Чемпионат пройдет при поддержке отдела по делам молодежи и спорта и Информационно-методического центра на базе Конгресс-центра СумГУ (ул. Покровская, 9/1).

За победу будут соревноваться ученики сумских заведений общего среднего образования и специализированных школ, лицеев и гимназий 5-11-х классов в составе не более семи команд от одного учебного заведения.

По результатам соревнований определят сильнейшие школьные команды Сум и отберут потенциальных участников на чемпионат Украины среди школьников по игре «Что? Где? Когда?».

Победителей ждут сладкие подарки, сувениры и грамоты.

Регистрация команд начнется в 8:30, последняя игра и подведение итогов будет проходить с 15:00 до 17:30.