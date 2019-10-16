На Сумщине определен лучший кабинет начальных классов По информации Департамента образования и науки, победу в областном конкурсе «Лучший кабинет начальных классов» в 2019 году получила Сумская специализированная школа № 30 «Уникум».

Второе место получила Анастасивская общеобразовательная школа (Роменский район), третье место - Конотопская специальная общеобразовательная школа-интернат. Всего участниками III (очного) этапа областного конкурса «Лучший кабинет начальных классов» в 2019 году стали кабинеты начальных классов пяти учебных заведений Сумщины Сумская специализированная школа № 30 «Уникум», Конотопская специальная общеобразовательная школа-интернат, Лебединская общеобразовательная школа № 4 , Анастасивская общеобразовательная школа (Роменский район), Заводская общеобразовательная школа (Белопольский район).