На Сумщине столкнулись две легковушки: один водитель погиб На Сумщине в результате ДТП один водитель погиб, другой – в больнице.

4 ноября около 18:00 на 37-м километре автомобильной дороги «Шостка-Кролевец-Ромны-Пирятин», 55-летний житель Кролевца, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2110, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мицубиши Лансер» под управлением 36-летнего жителя того же райцентра.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте автоаварии, другой водитель с травмами был доставлен на лечение в Кролевецкую центральную районную больницу.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого выясняет причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.