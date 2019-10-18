Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28253

На Сумщине столкнулись две легковушки: один водитель погиб

На Сумщине в результате ДТП один водитель погиб, другой – в больнице.

4 ноября около 18:00 на 37-м километре автомобильной дороги «Шостка-Кролевец-Ромны-Пирятин», 55-летний житель Кролевца, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2110, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мицубиши Лансер» под управлением 36-летнего жителя того же райцентра.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте автоаварии, другой водитель с травмами был доставлен на лечение в Кролевецкую центральную районную больницу.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого выясняет причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

По тематике

В Сумах пьяный водитель попал в аварию
Сегодня 16:58

В Сумах пьяный водитель попал в аварию

Три протокола составили патрульные на пьяного водителя, который совершил ДТП....

На Сумщине в ДТП погиб водитель грузовика (видео)
Сегодня 13:08

На Сумщине в ДТП погиб водитель грузовика (видео)

4 ноября, около 9 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в районе села Кардашовка...

Сегодня 08:43

В Сумах на пешеходном переходе сбили маму с годовалым ребенком

В понедельник, 4 ноября, произошло ДТП на перекрестке ул. Анищенко и Покровская....

Вчера 17:18

В Сумах в ДТП перевернулось авто (видео)

3 ноября, около 16 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском....

В Сумах маршрутка подрезала троллейбус
03.11.2019 16:46

В Сумах маршрутка подрезала троллейбус

Троллейбус № 261, следовавший по маршруту № 10А, снят с линии из-за ДТП, произошедшего на остановке ТЦ «Мануфактура» в направлении...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.