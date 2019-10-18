В Сумах пьяный водитель попал в аварию Три протокола составили патрульные на пьяного водителя, который совершил ДТП.

На выходных патрульные получили сообщение о ДТП на выезде из города, которое поступило из телеграмм канала «Безопасный город. Сумы».

Оперативно прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили транспортное средство Honda Accord, который находился за пределами проезжей части. 26-летний водитель пояснил, что двигаясь по грунтовой дороге, он не справился с управлением, после чего выехал на обочину, где дальнейшее его движение остановило бетонное ограждение. Вследствие ДТП автомобиль и ограждение получили повреждения.

Во время общения стражи порядка обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако в присутствии двух свидетелей отказался от прохождения процедуры.

Патрульные составили на него три административных материала: ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения лицом, управляющим с явными признаками опьянения) КУоАП, ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП и ст. 139 (повреждение дорожной сооружения) КУоАП.