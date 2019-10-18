Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58199

В Сумах пьяный водитель попал в аварию

Три протокола составили патрульные на пьяного водителя, который совершил ДТП.

На выходных патрульные получили сообщение о ДТП на выезде из города, которое поступило из телеграмм канала «Безопасный город. Сумы».

Оперативно прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили транспортное средство Honda Accord, который находился за пределами проезжей части. 26-летний водитель пояснил, что двигаясь по грунтовой дороге, он не справился с управлением, после чего выехал на обочину, где дальнейшее его движение остановило бетонное ограждение. Вследствие ДТП автомобиль и ограждение получили повреждения.

Во время общения стражи порядка обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако в присутствии двух свидетелей отказался от прохождения процедуры.

Патрульные составили на него три административных материала: ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения лицом, управляющим с явными признаками опьянения) КУоАП, ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП и ст. 139 (повреждение дорожной сооружения) КУоАП.

Право Дтп

По тематике

Сегодня 16:28

На Сумщине столкнулись две легковушки: один водитель погиб

На Сумщине в результате ДТП один водитель погиб, другой – в больнице....

На Сумщине в ДТП погиб водитель грузовика (видео)
Сегодня 13:08

На Сумщине в ДТП погиб водитель грузовика (видео)

4 ноября, около 9 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в районе села Кардашовка...

Сегодня 08:43

В Сумах на пешеходном переходе сбили маму с годовалым ребенком

В понедельник, 4 ноября, произошло ДТП на перекрестке ул. Анищенко и Покровская....

Вчера 17:18

В Сумах в ДТП перевернулось авто (видео)

3 ноября, около 16 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском....

В Сумах маршрутка подрезала троллейбус
03.11.2019 16:46

В Сумах маршрутка подрезала троллейбус

Троллейбус № 261, следовавший по маршруту № 10А, снят с линии из-за ДТП, произошедшего на остановке ТЦ «Мануфактура» в направлении...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.