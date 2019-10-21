В Белополье спасатели оказали помощь пожилой женщине

На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что пожилая женщина упала в своей квартире и не могла самостоятельно подняться. Спасатели с работодателем немеханизированного инструмента открыли дверь квартиры и передали женщину работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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