В Белополье спасатели оказали помощь пожилой женщине 4 ноября в 8:23 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Сумская в г. Белополье.

На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что пожилая женщина упала в своей квартире и не могла самостоятельно подняться. Спасатели с работодателем немеханизированного инструмента открыли дверь квартиры и передали женщину работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.