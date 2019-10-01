Какую зарплату получают нардепы от Сумщины Стало известно, сколько получили за октябрь нардепы от Сумщины.

LIGA.net обнародовала данные о зарплатах народных депутатов за октябрь.

Так, больше всех за предыдущий месяц получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук - 54100 грн, глава Рады Дмитрий Разумков заработал 44 600 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк - 45400.

При этом, наименьшую зарплату за октябрь получила депутат из «Евросолидарности» Ирина Луценко. Сумма составляет чуть меньше 20 000 грн.

Среди нардепов от Сумщины самую большую зарплату начислили Андрею Деркачу - 41 301,50 грн. Далее - Татьяна Рябуха, Михаил Ананченко, Артем Ковалев и Игорь Молоток: они получили по 39 572 грн. Чуть меньше зарплата у Максима Гузенко - 38 918,94 грн. Меньше всех получили Игорь Васильев и Николай Задорожний - по 38 420 грн.