Сумские кикбоксеры стали чемпионами мира

Воспитанники Сумской областной ДЮСШ единоборств стали чемпионами мира:
- Тимур Москаленко в разделе фул-контакт (91кг), лайт-контакт(89+кг);
- Дмитрий Сенецкий в разделе фул-контакт (71 кг);
Спортсменов подготовил Заслуженный тренер Украины Кириченко Николай Алексеевич.
Сумчане стали чемпионами мира по кикбоксингу ISKA, который завершился в г. Корк (Ирландия)....
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