Сумские кикбоксеры стали чемпионами мира Чемпионат мира по кикбоксингу проходил в г. Марина Ди Каррара (Италия) с 31 октября по 3 ноября.

Воспитанники Сумской областной ДЮСШ единоборств стали чемпионами мира: - Тимур Москаленко в разделе фул-контакт (91кг), лайт-контакт(89+кг); - Дмитрий Сенецкий в разделе фул-контакт (71 кг); Спортсменов подготовил Заслуженный тренер Украины Кириченко Николай Алексеевич.