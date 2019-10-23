Девятка в Сумах осталась без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки по пр. М. Лушпы, 16 сегодня, 6 ноября, в 9:00 прекращена подача воды в дома №№ 15, 17, 19, 21, 23, 27, 19/1 по улице Ивана Сирко и домов №№ 10, 12, 14, 16 проспекта Михаила Лушпы.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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