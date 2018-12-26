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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанка победила на турнире по смешанным единоборствам (видео)

2 ноября в спорткомплексе «Локомотив» в Харькове прошел турнир WWFC 16.

В турнире приняла участие тренер Сумской ДЮСШ единоборств Дарья Чибисова, которая победила украинку Екатерину Шакалову. Наша землячка победила досрочно в 1 раунде удушающим приемом. Это ее третья победа на профи-ринге.

В главном поединке вечера украинец Денис Бондарь (8-2) победил удушающим бразильца Кевина Рангеля (8-3). Бондарь выиграл временный пояс WWFC в легком весе.

Во втором главном событии WWFC 16 Александр Плетенко (14-5) единогласным решением судей победил бразильца Вилсона Жуниора (11-3-1).

Плетенко завоевал вакантный пояс WWFC в легчайшем весе.

В главных поединках андеркарда египтянин Алаа Мансур победил удушающим приемом во втором раунде украинца Алексея Пасюгу, а грузинский полутяжеловес Георги Кубеяшвили одолел единогласным решением судей украинца Сергея Радченко.

Спорт MmA
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