Сумчанка победила на турнире по смешанным единоборствам (видео) 2 ноября в спорткомплексе «Локомотив» в Харькове прошел турнир WWFC 16.

В турнире приняла участие тренер Сумской ДЮСШ единоборств Дарья Чибисова, которая победила украинку Екатерину Шакалову. Наша землячка победила досрочно в 1 раунде удушающим приемом. Это ее третья победа на профи-ринге.

В главном поединке вечера украинец Денис Бондарь (8-2) победил удушающим бразильца Кевина Рангеля (8-3). Бондарь выиграл временный пояс WWFC в легком весе.

Во втором главном событии WWFC 16 Александр Плетенко (14-5) единогласным решением судей победил бразильца Вилсона Жуниора (11-3-1).

Плетенко завоевал вакантный пояс WWFC в легчайшем весе.

В главных поединках андеркарда египтянин Алаа Мансур победил удушающим приемом во втором раунде украинца Алексея Пасюгу, а грузинский полутяжеловес Георги Кубеяшвили одолел единогласным решением судей украинца Сергея Радченко.