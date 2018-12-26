Сумчанка победила на турнире по смешанным единоборствам (видео)

В турнире приняла участие тренер Сумской ДЮСШ единоборств Дарья Чибисова, которая победила украинку Екатерину Шакалову. Наша землячка победила досрочно в 1 раунде удушающим приемом. Это ее третья победа на профи-ринге.
В главном поединке вечера украинец Денис Бондарь (8-2) победил удушающим бразильца Кевина Рангеля (8-3). Бондарь выиграл временный пояс WWFC в легком весе.
Во втором главном событии WWFC 16 Александр Плетенко (14-5) единогласным решением судей победил бразильца Вилсона Жуниора (11-3-1).
Плетенко завоевал вакантный пояс WWFC в легчайшем весе.
В главных поединках андеркарда египтянин Алаа Мансур победил удушающим приемом во втором раунде украинца Алексея Пасюгу, а грузинский полутяжеловес Георги Кубеяшвили одолел единогласным решением судей украинца Сергея Радченко.
21 сентября в Киеве состоялся турнир WWFC 15 по смешанным единоборствам....
23 марта в городе Днепрорудное (Запорожская обл.) прошел профессиональный турнир WWFC ROAD 20 по смешанным единоборствам....
2 марта в Киеве прошел Международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 14....
22-24 февраля в Ирпене (Киевская область) проходил чемпионат Украины по смешанным единоборствам ММА среди юношей и молодежи....
25 декабря в Киеве в концертном зале FREEDOM HALL прошла первая в Украине спортивная премия WWFC AWARDS 2018....