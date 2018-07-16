На Сумщине стартовала монетизация льгот С 1 октября в Украине изменился механизм предоставления льгот.

Теперь льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются в денежной безналичной или наличной форме.

Льготы в наличной форме назначаются с начала отопительного сезона на основании поданных лично до 15 октября заявлений в органы социальной защиты населения. Выплата льгот в денежной наличной форме осуществляется путем перечисления структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения средств на счет льготника, открытый в учреждении уполномоченного банка, или через почтовые отделения.

Учитывая, что соответствующий механизм вводится в Украине впервые, из-за неточностей в базе данных по техническим причинам могут быть случаи неначисления отдельным лицам льгот за октябрь 2019 года. В таком случае необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначислена в следующем месяце, пишет сайт ОГА.