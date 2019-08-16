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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18414

В Сумах снова собираются ставить МАФ на территории школы

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила директор школы №12 Ирина Губская.

По ее информации, МАФ собираются разместить у школьной столовой, за зданием страховой компании «Оранта». Как сообщила Ирина Губская, соответствующий проект решения уже согласовала постоянная депутатская комиссия по вопросам градостроительства и земельных отношений, пишет sumy.today.

В проекте решения сессии сказано: «согласовать техническую документацию по землеустройству относительно установления границ части земельного участка, на которую распространяется право субаренды и дать согласие ОАО «Национальной акционерной страховой компании «Оранта» на передачу в субаренду части земельного участка площадью 0,0218 га ФЛП Беркаш Сергей Иванович по адресу г. Сумы, ул. Засумская, 3, которая находится в пользовании «НАСК «Оранта» на основании договора аренды от 20 августа 2007 года.

По словам Ирины Губской, этот земельный участок фактически является территорией школы, которую в 2007 году передали в аренду страховой компании. Сейчас, по данным И. Губской, на этом участке ФЛП собирается разместить МАФ.

Напомним: на прошлой неделе городские власти приняли решение и демонтировали незаконно размещенный торговый ряд на самозахваченной земле рядом с домом по ул. Шевченко, 18, в котором до 90-х годов размещалась библиотека школы, а затем было продано в частные руки.

Право МАФ Школа № 12

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