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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0484

В Сумах покажут чеховские чтения

В пятницу, 8 ноября в Сумской городско галерее пройдет презентация мультимедийного проекта «Читаем Чехова».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал один из организаторов фестиваля «Чехов-фест» Владимир Нянькин.

«Если бы этого проекта не было, его обязательно нужно было придумать. Имея чрезвычайно атмосферный дом-музей Чехова, а также звездных гостей фестиваля «Чехов-фест», мы их объединили и создали «Читаем Чехова». Представьте себе: лучшие театральные художники Украины читают произведения Антона Павловича в месте, где он когда-то работал! Приходите посмотреть, что из этого вышло, в агенцию промоции «Сумы» 8 ноября в 18:00. Бонус - откроем часть репертуара «Чехов-феста» № 8 и подарим приятные скидки на чрезвычайный спектакль «Вий» из Чернигова, который приедет в нас 25 ноября», - написал он.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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