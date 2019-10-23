В Сумах покажут чеховские чтения В пятницу, 8 ноября в Сумской городско галерее пройдет презентация мультимедийного проекта «Читаем Чехова».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал один из организаторов фестиваля «Чехов-фест» Владимир Нянькин.

«Если бы этого проекта не было, его обязательно нужно было придумать. Имея чрезвычайно атмосферный дом-музей Чехова, а также звездных гостей фестиваля «Чехов-фест», мы их объединили и создали «Читаем Чехова». Представьте себе: лучшие театральные художники Украины читают произведения Антона Павловича в месте, где он когда-то работал! Приходите посмотреть, что из этого вышло, в агенцию промоции «Сумы» 8 ноября в 18:00. Бонус - откроем часть репертуара «Чехов-феста» № 8 и подарим приятные скидки на чрезвычайный спектакль «Вий» из Чернигова, который приедет в нас 25 ноября», - написал он.