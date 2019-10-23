На Веретеновке сгорел двухэтажный особняк В Сумах пожарные ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе.

5 ноября в 15:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Цветочная в г. Сумы. О пожаре сообщил владелец дома. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю дома по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные дом и хозяйственную постройку, расположенную рядом. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 1 км от места пожара.

В 15:55 возгорание локализовали, а в 16:29 - потратив на тушение около 13 тонн воды, полностью ликвидировали, спасая от уничтожения жилой дом, летнюю кухню и сарай расположены рядом.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 16 человек личного состава, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.