В Лебедине спасатели оказали помощь пожилой женщине 5 ноября в 13:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Первогвардейская в г. Лебедин.

По предварительным данным, в квартире находилась пожилая женщина, которая нуждалась в медицинской помощи.

На место происшествия прибыло отделение 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения через балкон с помощью лестницы попали в квартиру на втором этаже и передали летнюю женщину медицинским работникам и родственникам.

Всего для оказания помощи 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.