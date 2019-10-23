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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Лебедине спасатели оказали помощь пожилой женщине

5 ноября в 13:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Первогвардейская в г. Лебедин.

По предварительным данным, в квартире находилась пожилая женщина, которая нуждалась в медицинской помощи.

На место происшествия прибыло отделение 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения через балкон с помощью лестницы попали в квартиру на втором этаже и передали летнюю женщину медицинским работникам и родственникам.

Всего для оказания помощи 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Лебедин Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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