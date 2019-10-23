В Сумах авария с коммунальным автобусом На ул. Харитоненко, возле областной больницы, грузовик нанес повреждения коммунальному автобусу.

ДТП произошло сегодня, 6 ноября, в 11:10. Во время движения транспортных средств водитель грузовика не выдержал безопасный интервал. В результате, арматура задев автобус, выбила стекло и сломала обзорное зеркало со стороны водителя. На момент аварии в салоне находились более 20 пассажиров. Женщина с ребенком, которая во время аварии находилась у двери, получила травму спины (для осмотра потерпевшей вызвана бригада «скорой». К счастью ребенок, не пострадал. Сейчас на месте работает патрульная полиция и представитель отдела безопасности движения КП «Электроавтотранс».

Автобус, следовавший по маршруту № 59 «Веретеновка – Басы» снят с линии. После оформления дорожно-транспортного происшествия, он будет направлен на территорию депо, сообщили в КП «Электроавтотранс».