Сумчан запрошують на психологічне кіно

Це американсько-німецька мелодрама, що вийшла 2008 року. У головних ролях Кейт Вінслет, Ральф Файнс, Давід Крос. Стрічку створено на основі роману «Читець» Бернгарда Шлінка.
Початок перегляду о 16:00 за адресою: вул. Соборна, 27.
Попередній запис за телефоном: +38 (0542) 67-98-39 або у коментарях.
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