Сумчан запрошують на психологічне кіно Психологічній дискусійний кіноклуб вихідного дня «SOLARIS» запрошує всіх бажаючих у неділю, 10 листопада, до міської галереї на перегляд кінострічки режисера Стівена Долдрі «Читець».

Це американсько-німецька мелодрама, що вийшла 2008 року. У головних ролях Кейт Вінслет, Ральф Файнс, Давід Крос. Стрічку створено на основі роману «Читець» Бернгарда Шлінка. Початок перегляду о 16:00 за адресою: вул. Соборна, 27. Попередній запис за телефоном: +38 (0542) 67-98-39 або у коментарях.