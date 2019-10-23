Тростянчанин после ссоры обокрал свою сожительницу В Тростянецкое отделение полиции с заявлением об исчезновении спортивного велосипеда обратилась 34-летняя местная жительница.

Во время беседы с заявительницей правоохранители выяснили, что женщина проживает вместе сожителем. 31-летний мужчина уже имел судимости за кражи. Велосипед исчез в тот день, когда они поссорились. Это вызвало определенные подозрения, и правоохранители пригласили мужчину к разговору. Тот признался. Мол, украл велосипед и спрятал его в нежилом хозяйстве, потому что хотел отомстить жене за ссору.

Велосипед полицейские нашли и вернули владелице, а вот относительно «мстителя» открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 («Кража, соединенная с проникновением…») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.