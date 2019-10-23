В Шостке рецидивист забрал телефон у 17-летней знакомой Работники шосткинской полиции разоблачили в совершении мошенничества местного 26-летнего жителя.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 17-летняя жительница Шостки. Девушка рассказала: ее знакомый попросил у нее мобильный телефон якобы для срочного звонка. И, едва получив гаджет в руки, скрылся. Сама она его найти не может, а на телефонные звонки он не отвечает.

Правоохранители провели проверку и установили, что неоднократно судимый 26-летний злоумышленник успел уехать в Киев, прихватив с собой чужой мобильник. Впрочем, узнав от родственников, что девушка подала в полицию соответствующее заявление, поторопился вернуть средство связи владелице.

В полиции действия мужчины уже квалифицировали как мошенничество и открыли в отношении него уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.