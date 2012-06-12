Бывший главный архитектор Сум возмущен еще одной стройкой в центре города

Фото выложил в Фейсбуке бывший главный архитектор Сум Сергей Винтоняк.
«Ещё не успели отойти от "ПАМЯТНИКА".........НОВЫЙ УДАР в историческом центре нашего города», - написал он.
Другой экс-главный архитектор Сум Владимир Быков прокомментировал: «Думаю, как город не увидел оплаченного проекта парка Шевченко и его авторов, так и не узнаем автора этого уникального в исторической части города объекта...».
Напомним: реконструкцией занимается ООО «Кафе «Кобзар», которое связывают с депутатом Сумского горсовета Виталием Жиленко.
Договор о приватизации кафе «Русский чай» должен быть расторгнут в судебном порядке.... 3