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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28445

Бывший главный архитектор Сум возмущен еще одной стройкой в центре города

В самом центре Сум на пл. Покровской, 6А проходит реконструкция бывшего кафе «Русский чай».

Фото выложил в Фейсбуке бывший главный архитектор Сум Сергей Винтоняк.

«Ещё не успели отойти от "ПАМЯТНИКА".........НОВЫЙ УДАР в историческом центре нашего города», - написал он.

Другой экс-главный архитектор Сум Владимир Быков прокомментировал: «Думаю, как город не увидел оплаченного проекта парка Шевченко и его авторов, так и не узнаем автора этого уникального в исторической части города объекта...».

Напомним: реконструкцией занимается ООО «Кафе «Кобзар», которое связывают с депутатом Сумского горсовета Виталием Жиленко.

Общество Кафе Кобзарь Русский чай

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