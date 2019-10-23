На Сумщине полицейские разыскали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП Не заметив вовремя на обочине дороги пешехода, водитель легковушки совершил на него наезд, после чего скрылся, оставив пострадавшего на месте происшествия без какой-либо помощи.

Происшествие произошло вечером в поселке Воронеж Шосткинского района. Водитель легковушки совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Нашли 48-летнего пострадавшего его знакомые только утром и вызвали «скорую». В больнице медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму.

«На розыск автомобиля и водителя был ориентирован личный состав полиции Шостки, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - В поисках свидетелей происшествия были опрошены около 50 местных жителей, наши сотрудники просматривали записи с видеокамер видеонаблюдения, установленных на улицах поселка. И, наконец, эта кропотливая работа дала свой результат. Виновником аварии оказался 29-летний житель пгт Воронеж, который был за рулем в момент столкновения. При этом он вообще не имеет водительского удостоверения. В дальнейшем на его автомобиле ВАЗ-2106 полицейские нашли повреждения, характерные для ДТП».

Как пояснил сам водитель, он не сразу заметил на обочине дороги пешехода. Зацепил его краем автомобиля и сразу остановился. Пострадавший мужчина якобы отказался от предложенной им медицинской помощи, и поэтому поехал дальше, считая, что с ним все в порядке.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводятся дальнейшие следственные действия, во время которых будут окончательно выяснены причины и обстоятельства ДТП.

Правоохранители в очередной раз призывают всех участников дорожного движения к максимальной осторожности на дорогах. Водителям автотранспорта не следует превышать скоростной режим, и тем более садиться за руль, будучи нетрезвыми. А велосипедистам и пешеходам правоохранители рекомендуют надевать одежду со светоотражающими элементами - в этом случае они будут хорошо заметными на дороге, поэтому водители вовремя откорректируют траекторию движения своего автомобиля и его скоростной режим, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.