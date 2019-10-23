В Сумах спасатели ликвидировали возгорание в производственном участке (видео) Сегодня, 6 ноября, в 7:12 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в производственном участке по ул. Скрябина в Сумах.

О пожаре сообщили работники соседнего предприятия, которые увидели густой дым из здания. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что в помещении тлеют опилки на площади до 10 кв. м, в результате чего образовалось сильное задымление. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на место для хранения готовой продукции и упакованное сырье.

В 7:45 возгорание локализовали, а в 8:19 - потратив на тушение около 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 14 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.