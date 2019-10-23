В Сумах спасатели ликвидировали возгорание в производственном участке (видео)

О пожаре сообщили работники соседнего предприятия, которые увидели густой дым из здания. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что в помещении тлеют опилки на площади до 10 кв. м, в результате чего образовалось сильное задымление. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на место для хранения готовой продукции и упакованное сырье.
В 7:45 возгорание локализовали, а в 8:19 - потратив на тушение около 8 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 14 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
В Сумах пожарные ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе....
4 ноября в 3:06 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Мачуливка в...
Сегодня, 1 ноября, около 9.25, произошел пожар по ул. Знаменской, 5 в Шостке....
31 октября в 9:43 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Чаплеевка Шосткинского района....
31 октября в 13:31 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в поле вблизи с. Николаевка...