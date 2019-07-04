За теннисным столом соревновались студенты колледжей Сумщины

Встретились сборные команды 10 вузов Сумщины. Золотые медали завоевали студенты Политехнического техникума Конотопского института Сумского государственного университета. Серебряные медали завоевали спортсмены Роменского колледжа КНЭУ. Третье место взяли спортсмены Лебединского педагогического колледжа им. А.С. Макаренко.
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