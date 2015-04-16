На Сумщине руководитель госпредприятия будет отвечать в суде за самовольный захват 2766 га земли Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора одного из государственных предприятий, из-за самовольного захвата земельных участков которым государству нанесно почти 3,6 млн грн убытков.

В ходе следствия установлено, что предприятие в течение 2018 года осуществляло обработку земли на территории Роменского района общей площадью 2766 га, заключая гражданско-правовые сделки с частными коммерческими структурами о предоставлении и получении сельскохозяйственных услуг. При этом каких-либо правоустанавливающих документов на право собственности, пользования или аренды земельных участков предприятие не имело. Указанный факт подтвержден решением Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда от 5 августа 2019 года. Из-за незаконных действий предприятия государству нанесен почти 3,6 млн грн убытков.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.