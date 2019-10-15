Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:43178

Сумские копы поймали 17-летнего наркомана

Патрульные полицейские обнаружили несовершеннолетнего парня с, вероятно, наркотическим веществом.

Во время патрулирования Сум, на улице Леваневского, патрульные обнаружили молодого человека, который, увидев патрульный автомобиль, резко изменил направление движения и пытался избежать общения с полицейскими.

Общаясь с стражами порядка, он вел себя нервно. Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у него полиэтиленовый сверток с белым веществом, похожим на альфа-соль. 17-летний парень не мог объяснить историю ее происхождения и назначения.

Для установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Наркотики

По тематике

В Сумах поймали араба с наркотиками
04.11.2019 12:46

В Сумах поймали араба с наркотиками

Сумские патрульные обнаружили иностранца с, вероятно, наркотическим веществом....

В Сумах полиция ликвидировала интернет-магазин по продажам наркотиков и психотропов
21.10.2019 12:10

В Сумах полиция ликвидировала интернет-магазин по продажам наркотиков и психотропов

Житель Путивля вместе с сообщниками он наладил бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ путем «закладок» на территории г. Сумы...

В Сумах полиция задержала наркодилера из Египта
16.10.2019 10:39

В Сумах полиция задержала наркодилера из Египта

Работники отдела противодействия борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми и нелегальной миграции ГУНП в области в тесном сотрудничестве с...

15.10.2019 17:11

На Сумщине наркодилера взяли под стражу

До 10 лет лишения свободы грозит мужчине, в доме которого изъяли около 1 кг наркотического вещества....

Сумские копы задержали 18-летнего наркомана
15.10.2019 14:41

Сумские копы задержали 18-летнего наркомана

Патрульные обнаружили гражданина, имевшего при себе, вероятно, запрещенные вещества....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
На Сумщине в поезде поймали контрабандиста
Сегодня 16:47
Сумские копы поймали 17-летнего наркомана
Сегодня 16:43
На Сумщине рецидивист обокрал постояльцев
Сегодня 16:17
На Сумщине руководитель госпредприятия будет отвечать в суде за самовольный захват 2766 га земли
Сегодня 16:05
В Сумах спасатели ликвидировали возгорание в производственном участке (видео)
Сегодня 15:33
На Сумщине полицейские задержали конокрадов
Сегодня 15:13
В Сумах почтили Сергея Табалу
Сегодня 15:07
Житель Сумщины отдал интернет-мошеннику 8 тысяч, продавая кресло
Сегодня 14:51
В Шостке рецидивист забрал телефон у 17-летней знакомой
Сегодня 14:10
На Сумщине полицейские разыскали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Сегодня 13:33
Бывший главный архитектор Сум возмущен еще одной стройкой в центре города
Сегодня 13:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.