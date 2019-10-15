Сумские копы поймали 17-летнего наркомана Патрульные полицейские обнаружили несовершеннолетнего парня с, вероятно, наркотическим веществом.

Во время патрулирования Сум, на улице Леваневского, патрульные обнаружили молодого человека, который, увидев патрульный автомобиль, резко изменил направление движения и пытался избежать общения с полицейскими.

Общаясь с стражами порядка, он вел себя нервно. Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у него полиэтиленовый сверток с белым веществом, похожим на альфа-соль. 17-летний парень не мог объяснить историю ее происхождения и назначения.

Для установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.