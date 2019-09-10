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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47160

На Сумщине в поезде поймали контрабандиста

Пассажира поезда задержали на попытке контрабандного перемещения товаров.

На железнодорожной станции «Хутор-Михайловский» во время проведения таможенного досмотра поезда «Москва-Кишинев», сумские таможенники обнаружили тщательно скрытые от таможенного контроля товары.

Пассажир поезда №47 «Москва-Кишинев», гражданин Молдовы, пытался переместить через границу незадекларированный товар, а именно: мужские и женские брюки в количестве 66 единиц, спортивная видеокамера - 1шт., беспроводные наушники - 2 шт. и профессиональные мини-диктофоны в количестве 3 шт. общей стоимостью около 57 тыс. гривен.

На нарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас товары изъяты и в дальнейшем будут направлены на склад Сумской таможни ГФС.

Право Граница контрабанда

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