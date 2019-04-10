Президент Зеленский проигнорировал обращение профсоюза по Шосткинской «Звезде»

Об этом на своей странице в Фейсбуке информирует «Громадський контроль», пишет Шостка.инфо.
В обращении также шла речь о бездеятельности руководства казенного завода по обеспечению жизнедеятельности предприятия и выплаты задолженности по зарплате.
«Вперше за чотирнадцять років Президент проігнорував звернення профспілки, яка здійснює захист трудових та соціально-економічних інтересів його виборців. Замість хоча б якої-небудь відповіді профспілка отримала пом’ятий папірець з Укрпошти, з якого видно, що звернення профспілки було відправлене до ДК «Укроборонпром», – сообщает «Громадський контроль».
Суд по иску военной прокуратуры взыскал с Шосткинского завода «Звезда» возмещение за загрязнение почвы химикатами....
Без двух недель год — именно столько Андрей Осипенко занимал должность и.о. директора Шосткинского КЗ «Звезда»....
Совместными усилиями областной власти и управление юстиции Сумщины нашли пути решения проблем невыплаты заработной платы на Шосткинском казенном заводе «Звезда»....
Работники завода «Звезда» получили зарплату за два месяца (январь и февраль)....
В течение следующей недели частично задолженность по заработной плате на Шосткинском казенном заводе «Звезда» будет погашена....