Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23285

Президент Зеленский проигнорировал обращение профсоюза по Шосткинской «Звезде»

Почти месяц назад независимый профсоюз казенного завода «Звезда» обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением лично рассмотреть системные проблемы оборонного предприятия.

Об этом на своей странице в Фейсбуке информирует «Громадський контроль», пишет Шостка.инфо.

В обращении также шла речь о бездеятельности руководства казенного завода по обеспечению жизнедеятельности предприятия и выплаты задолженности по зарплате.

«Вперше за чотирнадцять років Президент проігнорував звернення профспілки, яка здійснює захист трудових та соціально-економічних інтересів його виборців. Замість хоча б якої-небудь відповіді профспілка отримала пом’ятий папірець з Укрпошти, з якого видно, що звернення профспілки було відправлене до ДК «Укроборонпром», – сообщает «Громадський контроль».

Общество Звезда

По тематике

18.09.2019 11:00

Суд взыскал с Шосткинского завода «Звезда» возмещение за загрязнение почвы химикатами

Суд по иску военной прокуратуры взыскал с Шосткинского завода «Звезда» возмещение за загрязнение почвы химикатами....

Андрей Осипенко покинул пост и.о. директора КЗ «Звезда»
17.05.2019 11:50

Андрей Осипенко покинул пост и.о. директора КЗ «Звезда»

Без двух недель год — именно столько Андрей Осипенко занимал должность и.о. директора Шосткинского КЗ «Звезда»....

17.04.2019 14:33

У проблемной шосткинской «Звезды» появились перспективы

Совместными усилиями областной власти и управление юстиции Сумщины нашли пути решения проблем невыплаты заработной платы на Шосткинском казенном заводе «Звезда»....

Работники шосткинской «Звезды» получили первые выплаты
12.04.2019 11:41

Работники шосткинской «Звезды» получили первые выплаты

Работники завода «Звезда» получили зарплату за два месяца (январь и февраль)....

10.04.2019 13:19

Заводчанам шосткинской «Звезды» снова обещают зарплату

В течение следующей недели частично задолженность по заработной плате на Шосткинском казенном заводе «Звезда» будет погашена....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео)
Сегодня 18:01
В Сумах на один переход станет больше
Сегодня 17:58
Памятник «Сахару» в центре Сум под угрозой оказаться в частной собственности
Сегодня 17:41
Президент Зеленский проигнорировал обращение профсоюза по Шосткинской «Звезде»
Сегодня 17:23
На Сумщине в поезде поймали контрабандиста
Сегодня 16:47
Сумские копы поймали 17-летнего наркомана
Сегодня 16:43
На Сумщине рецидивист обокрал постояльцев
Сегодня 16:17
На Сумщине руководитель госпредприятия будет отвечать в суде за самовольный захват 2766 га земли
Сегодня 16:05
В Сумах спасатели ликвидировали возгорание в производственном участке (видео)
Сегодня 15:33
На Сумщине полицейские задержали конокрадов
Сегодня 15:13
В Сумах почтили Сергея Табалу
Сегодня 15:07
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.