Президент Зеленский проигнорировал обращение профсоюза по Шосткинской «Звезде» Почти месяц назад независимый профсоюз казенного завода «Звезда» обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением лично рассмотреть системные проблемы оборонного предприятия.

Об этом на своей странице в Фейсбуке информирует «Громадський контроль», пишет Шостка.инфо.

В обращении также шла речь о бездеятельности руководства казенного завода по обеспечению жизнедеятельности предприятия и выплаты задолженности по зарплате.

«Вперше за чотирнадцять років Президент проігнорував звернення профспілки, яка здійснює захист трудових та соціально-економічних інтересів його виборців. Замість хоча б якої-небудь відповіді профспілка отримала пом’ятий папірець з Укрпошти, з якого видно, що звернення профспілки було відправлене до ДК «Укроборонпром», – сообщает «Громадський контроль».