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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Памятник «Сахару» в центре Сум под угрозой оказаться в частной собственности

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.

«Экс-мэр Геннадий Минаев опубликовал на своей странице информацию о наличии зарегистрированной земельного участка под этим сооружением.

История земельного участка начинается с 2005 года.

Тогда решением горсовета земельный участок передан предпринимателю Строганову Кириллу Валерьевич под строительство детского развлекательного центра, ул. Красная площадь, 11. Решение от 25.05.05 №1247 - МР разработка проекта, от 20. 07.2005 № 1329-МР передача в аренду на 10 лет, 28.10.2005 был заключен договор аренды, а решением от 29.12.2005 № 1585 - МР был утвержден.

Вот он видимо и лежал до сих пор где-то в закромах предпринимателя. В 2019 году предприниматель, каким-то образом зарегистрировал право аренды. Надеюсь, чиновники обжалуют это право аренды. Рассмотрение дела назначено на 12 декабря 2019 года.

Уверен, что этого не произошло, если бы во время строительства памятника под ним был выделен земельный участок или оформлена земля под всем Покровским сквером позже.

Оформление земли под зелеными зонами города единственный путь, которым можно остановить их застройку.

Требуйте от своих депутатов и мэра инвентаризацию зеленых зон микрорайона.

П.С. Этот предприниматель арендовал в этом же сквере еще один земельный участок (или этот же под другим адресом). В 2007 году совет предоставляет ФЛП Строганову К.В. земельный участок более 5 соток для размещения летней площадки, ул. Красная площадь, 10/1 на 3 года с оговоркой: до момента получения застройщиком разрешительных документов на реконструкцию сквера. Решением совета от 29 апреля 2010 г. № 3742-МР ему было отказано в продлении договора аренды. Согласно данным реестра Строганов К.В. закрыл свое ФЛП», - написал депутат.

Общество Памятник Сахару

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