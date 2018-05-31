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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58230

В Сумах на один переход станет больше

4 ноября на аппаратном совещании в мэрии обсудили возможность установки знака пешеходного перехода на перекрестке ул. Бандеры и пер. Гетманского.

- Специалисты департамента обследовали участок, - доложил и. о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. - В 2017 году с одной стороны переулка Гетманского был сделан тротуар. А с другой стороны его нет, но он включен в титульный список ремонтов на 2020 год. Потому патрульная полиция не против организации здесь пешеходного перехода. Так что мы решили в 2020 году сделать тротуар и одновременно переход, поскольку сейчас это просто невозможно. Это будет переход в никуда.

Напомним: в Сумах довольно часто ремонтируют тротуары только с одной стороны улицы, другая сторона ждет ремонта по нескольку лет, иногда не дожидается…

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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