В Сумах на один переход станет больше 4 ноября на аппаратном совещании в мэрии обсудили возможность установки знака пешеходного перехода на перекрестке ул. Бандеры и пер. Гетманского.

- Специалисты департамента обследовали участок, - доложил и. о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. - В 2017 году с одной стороны переулка Гетманского был сделан тротуар. А с другой стороны его нет, но он включен в титульный список ремонтов на 2020 год. Потому патрульная полиция не против организации здесь пешеходного перехода. Так что мы решили в 2020 году сделать тротуар и одновременно переход, поскольку сейчас это просто невозможно. Это будет переход в никуда.

Напомним: в Сумах довольно часто ремонтируют тротуары только с одной стороны улицы, другая сторона ждет ремонта по нескольку лет, иногда не дожидается…