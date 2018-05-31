В Сумах на один переход станет больше

- Специалисты департамента обследовали участок, - доложил и. о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. - В 2017 году с одной стороны переулка Гетманского был сделан тротуар. А с другой стороны его нет, но он включен в титульный список ремонтов на 2020 год. Потому патрульная полиция не против организации здесь пешеходного перехода. Так что мы решили в 2020 году сделать тротуар и одновременно переход, поскольку сейчас это просто невозможно. Это будет переход в никуда.
Напомним: в Сумах довольно часто ремонтируют тротуары только с одной стороны улицы, другая сторона ждет ремонта по нескольку лет, иногда не дожидается…
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