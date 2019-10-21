В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео) Патрулируя улицу Харьковскую, экипаж инспекторов патрульной полиции увидел автомобиль ВАЗ-210994, водитель которого вопреки ПДД пересек двойную сплошную разметку, чтобы осуществить разворот.

Патрульные сразу же подали сигнал об остановке, но водитель и не думал реагировать, продолжая движение. Уже в дворовой территории, на этой же улице, водитель все же остановился. Но, как оказалось, совсем не для того, чтобы пообщаться с патрульными.

Гражданин быстро выскочил из легковушки и изо всех сил бросился наутек. Старания мужчины оказались напрасными, ведь патрульные сразу же догнали и задержали его.

Причина побега на самом деле довольно банальна - водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому таким образом хотел избежать ответственности. В присутствии двух свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, после чего полицейские составили на него административные материалы по ст. 122 (нарушение требований дорожной разметки) КоАП, ст. 122-2 (невыполнение водителем требований об остановке) КоАП и ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП.