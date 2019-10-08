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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:25411

В Сумах новый замначальника областной полиции

Личному составу полиции Сумщины представили заместителя начальника ГУНП - начальника следственного управления.

С сегодняшнего дня следственный аппарат полиции области возглавил полковник полиции Пасичник Андрей Владимирович, который до недавнего времени работал заместителем начальника управления полиции - начальником следственного отдела Днепровского управления полиции ГУНП в г. Киеве.

Руководителям территориальных отделов и отделений полиции начальника следственного управления ГУНП во время видеоселекторного совещания представил глава полиции Сумщины Руслан Пиняга.

Полковнику полиции Андрею Владимировичу Пасичнику 42 года, он уроженец пгт Горностаевка, что на Херсонщине. Женат, образование высшее, юридическое - в 2001 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины. Долгое время работал в следственных подразделениях ОВД и имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

Его предшественник, Олег Григоров, переведен на равнозначную должность ГУНП в Запорожской области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Напомним: в Запорожье перевели и экс-начальника ГУНП в Сумской области Николая Лушпиенко.

Право Андрей Пасичник ГУНП в Сумской области Назначения Полиция

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