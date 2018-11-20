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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские пловцы отличились в Грузии

2-3 ноября прошли соревнования открытого первенства Аджарии по плаванию.

В Батуми съехались сильнейшие спортсмены почти из всех регионов Грузии. Соревновались более 200 участников, среди которых украинские пловцы, представители Сумской и Полтавской областей. Сумы достойно представляли спортсмены КДЮСШ «Динамо» и КДЮСШ №1 г. Сумы. Среди динамовцев отличились: Ивченко Артем – 2 место (100 м на спине), 3 место (100 м баттерфляем); Татьяна Раева – 3 место (100 м баттерфляем); Вероника Наумко – 2 место (100 м на спине). В комбинированной эстафете девушки завоевали бронзовые награды. Среди спортсменов КДЮСШ №1 награды получили: Ольга Титаренко – 3 место (100 м вольным стилем), 3 место (100 м брассом), 3 место в комбинированной эстафете 4х50 м, а Никита Теницкий получил «серебро» на дистанции 100 м брассом.

Подготовили спортсменов тренеры Гончаренко Д.А., Кулак М., Ляху Л.В., Бездитько М.В.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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