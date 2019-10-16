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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах хулиганы камнем разбили стекло троллейбуса

Утренний рейс троллейбуса № 161, следовавшего по маршруту № 7, завершился для пассажиров и экипажа неприятным «сюрпризом».

Инцидент произошел около 6:00 возле остановки «Училище № 6» на Химгородке. Во время движения троллейбуса неизвестные, попав камнем в транспортное средство, разбили боковое стекло. К счастью, никто из пассажиров от действий хулиганов не пострадал.

Сейчас троллейбус снят с линии. Патрульные полицейские вместе со следственно-оперативной группой разыскивают человека, который может быть причастен к произошедшему. Руководство КП «Электроавтотранс» также обращается за помощью к неравнодушным сумчанам: если Вы стали свидетелем или имеете какую-то информацию по этому поводу, просим сообщить ее по телефону 102; (0542) 652-233;) (066) 424-91-26, сообщает пресс-служба КП.

Право Троллейбусы Хулиганство

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