В Сумах хулиганы камнем разбили стекло троллейбуса Утренний рейс троллейбуса № 161, следовавшего по маршруту № 7, завершился для пассажиров и экипажа неприятным «сюрпризом».

Инцидент произошел около 6:00 возле остановки «Училище № 6» на Химгородке. Во время движения троллейбуса неизвестные, попав камнем в транспортное средство, разбили боковое стекло. К счастью, никто из пассажиров от действий хулиганов не пострадал.

Сейчас троллейбус снят с линии. Патрульные полицейские вместе со следственно-оперативной группой разыскивают человека, который может быть причастен к произошедшему. Руководство КП «Электроавтотранс» также обращается за помощью к неравнодушным сумчанам: если Вы стали свидетелем или имеете какую-то информацию по этому поводу, просим сообщить ее по телефону 102; (0542) 652-233;) (066) 424-91-26, сообщает пресс-служба КП.