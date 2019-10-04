В «Мануфактуре» пройдет шахматный турнир «Интеллект нации» 10 ноября в 10.00 в ТРЦ «Мануфактура» состоятся показательные выступления шахматистов-школьников г. Сумы «Интеллект нации».

Юные сумские шахматисты будут соревноваться в двух возрастных категориях: 2005-2007 г.р. и 2002-2004 г.р.

Всем, кто желает поучаствовать, нужно зарегистрироваться, отправив письмо на почту alinasin@ukr.net или позвонив по телефонам: +380509753409; +380953155172 до 8 ноября.

После завершения соревнований можно будет записаться к тренеру в кружок или на индивидуальные занятия по шахматам.