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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27214

В «Мануфактуре» пройдет шахматный турнир «Интеллект нации»

10 ноября в 10.00 в ТРЦ «Мануфактура» состоятся показательные выступления шахматистов-школьников г. Сумы «Интеллект нации».

Юные сумские шахматисты будут соревноваться в двух возрастных категориях: 2005-2007 г.р. и 2002-2004 г.р.

Всем, кто желает поучаствовать, нужно зарегистрироваться, отправив письмо на почту alinasin@ukr.net или позвонив по телефонам: +380509753409; +380953155172 до 8 ноября.

 После завершения соревнований можно будет записаться к тренеру в кружок или на индивидуальные занятия по шахматам.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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