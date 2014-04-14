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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:521019

Сумчанин показал ужасные условия в 4-ой горбольнице, где лечат сердечников

Фото на своей странице в Фейсбуке выложил сумчанин Игорь Семерня.

«Хочу передать привет руководителям МОЗ Украины, а также огромное спасибо за предоставленную палату моей матери главврачу 4-й больницы по ул. Металлургов, 38. Это в таких условиях лечат после инсульта и инфаркта. Может эти фото дойдут до наших реформаторов?», - написал сумчанин.

Общество Больница № 4

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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