Сумчанин показал ужасные условия в 4-ой горбольнице, где лечат сердечников Фото на своей странице в Фейсбуке выложил сумчанин Игорь Семерня.

«Хочу передать привет руководителям МОЗ Украины, а также огромное спасибо за предоставленную палату моей матери главврачу 4-й больницы по ул. Металлургов, 38. Это в таких условиях лечат после инсульта и инфаркта. Может эти фото дойдут до наших реформаторов?», - написал сумчанин.