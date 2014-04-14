Сумчанин показал ужасные условия в 4-ой горбольнице, где лечат сердечников

«Хочу передать привет руководителям МОЗ Украины, а также огромное спасибо за предоставленную палату моей матери главврачу 4-й больницы по ул. Металлургов, 38. Это в таких условиях лечат после инсульта и инфаркта. Может эти фото дойдут до наших реформаторов?», - написал сумчанин.
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